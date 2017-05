Autofocus Autos allein unterwegs

Selbstfahrende Autos sind derzeit das Tagesthema. Schon heute sind hochautomatisierte Versuchsfahrzeuge auf deutschen Straßen unterwegs, in Österreich soll es auf abgesperrten Teststrecken noch heuer so weit sein. Wie denken die Autofahrer darüber? Was sagen die Verkehrsexperten? Autofocus zeigt am Beispiel hochmoderner Modelle und deren zahlreicher innovativer Technologien, dass die Zukunft schon längst begonnen hat und dass die vielen Sicherheits- und Komfortsysteme in modernen Autos bereits die Vorstufe sind.