Durch die Sendung führt Verena Scheitz

Felsenpinguin-Küken in Schönbrunn

Barrierefreiheit: Hilfsmittel für blinde Menschen In Österreich sind 318 000 Menschen blind oder stark sehbehindert. Im Alltag stehen diesen Menschen Barrieren oft sprichwörtlich im Weg. Wir zeigen ihnen jetzt einen jungen Mann, der nicht von Geburt an blind ist, sondern erst im Laufe seines Lebens erblindet ist. Er hat gelernt, mit der zunehmenden Dunkelheit umzugehen und sich in einer Welt zurechtzufinden, die aufs Sehen ausgerichtet ist.

Festung Kufstein Viele kennen die Festung Kufstein vermutlich nur vom Vorbeifahren. Als Schauplatz kriegerischer Auseinandersetzungen stand die Wehranlage an der Grenze zu Bayern stets im Brennpunkt der Geschichte. Untrennbar verbunden mit ihrer Geschichte ist Kaiser Maximilian I.

Wenn Sie so richtig ins Burgleben eintauchen möchten, dann können Sie das beim großen Ritterfest 2.- 5. Juni 2017 auf der Festung Kufstein. Festung Kufstein / Ritter-Fest

Mag. Sonja Burghard Aktivkohle, oder früher Tierkohle, wird schon seit langem in der Pharmazie eingesetzt. Jetzt hat sie auch die Lifstyle-Ernährungsindustrie entdeckt und bietet Detox-Getränke an. Das ist heutiges Thema mit unserer Apothekerin Mag. Sonja Burghard.

"shabby-chic" Alte Möbel, neues Aussehen. Auch in den eigenen vier Wänden bekommt Veränderung manchmal gut. Und mitunter ist es nur ein wenig Farbe, mit der Wohnräume oder Möbelstücke einen neuen Charakter erhalten. Wir haben unsere Wohnbauberaterin Orthilde Sagel besucht, die sich diesmal mit Farbtopf und Pinsel über alte Möbel hermacht und ihnen den gewissen „shabby-chic“ verleiht.

Neue Sommer-looks Der Frühling kommt noch nicht richtig in Schwung, trotzdem widmen wir uns der sommerlichen Mode. Welche neuen Looks die österreichische Designerszene kreiert hat, zeigt uns jetzt unser Imageberaterin Eva Köck-Eripek.

Thomas Wurzer - Sattler Anfang des 18. Jahrhunderts kamen zum ersten Mal Hosenträger auf. Gürtel gibt es sogar noch länger und seit mehreren Jahrzehnten werden genau diese zwei modischen "Hosenhalter" in Wien produziert. Thomas Wurzer, der Chef der Manufaktur, hat die Hosen an und so schnell zieht sie ihm auch keiner aus!

Die Kendlingers Dass der Sohn in die eigenen Fußstapfen tritt, das wünschen sich viele Väter. Und bei den beiden Tirolern Matthias und Maximilian Kendlinger ist das passiert. Vater Matthias ist Dirigent und Komponist, sein 18jähriger Sohn auch. Wir haben die beiden in Tirol und in ihrem "Komponierhäuschen" besucht.

Stargast: Chris Lohner Unseren heutigen Stargast brauchen wir eigentlich nicht vorzustellen. Nur soviel: rote Haare, Pagenkopf, Schauspielerin, Model, Fernseh-Ansagerin, Stimme der ÖBB. Jetzt ist sie wieder mit ihrem Kabarett-Programm "Wolllust" auf den heimischen Bühnen unterwegs - wir freuen uns auf Chris Lohner.

