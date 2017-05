Die Barbara Karlich Show Wer liebt, ist dem Anderen verpflichtet

Ist es nur dann Liebe, wenn man bereit ist Verantwortung für den Partner zu übernehmen, weil eine liebevolle Beziehung Geborgenheit und Sicherheit gewährleisten sollte - oder erkennt man wahre Liebe vielmehr daran, dass sie den anderen zu nichts verpflichtet, weil auch in einer Partnerschaft jeder Mensch in jeder Situation frei entscheiden können sollte, was er für den anderen tun möchte und kann.