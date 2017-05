kreuz und quer Herr Schuh und der Tod

Es ist eine merkwürdige Liebe, die da von den Wienern gepflegt und gehätschelt wird, mit der sie selbst im Suff in den Heurigen der Vorstädte noch kokettieren: die Liebe zum Tod, zur eigenen Vergänglichkeit und zu den Toten. Der Tod selbst – so heißt es in einem Volkslied – sei sogar ein Wiener gewesen. Als „schene Leich“ wird ein schönes Begräbnis, eine Bestattung mit Pomp, mit Würde und mit ausreichend Trauergästen genannt. Doch: wie hat sich im Zeitalter der Individualisierung und Säkularisierung der Umgang mit dem Tod, die Verabschiedung vom Toten und das Totengedenken verändert? Eine Dokumentation über den Umgang mit dem Sterben und dem Tod in einer Gesellschaft, die „die schene Leich“ in ihren Liedern besingt, in der das Thema aber mehr und mehr zum Tabu gemacht wird.