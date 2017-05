Zum 300. GT von Maria Theresia am 13.5.: Universum History Maria Theresia – Majestät und Mutter

Maria Theresia lenkte als erste und einzige Frau die Geschicke des Habsburger-Reiches und wurde mit ihrer 40-jährigen Regentschaft (1740–1780) zu einer die Geschichte Österreichs über Jahrhunderte prägenden Persönlichkeit.

Die Sicherung der Dynastie Mit ihrer geschickten Heiratspolitik schaffte es die Mutter von 16 Kindern, halb Europa an sich und ihre Dynastie zu binden. Am 13. Mai 2017 jährt sich Maria Theresias Geburtstag zum 300. Mal. Diesen Anlass würdigt der ORF ab Anfang Mai mit einem umfassenden Programmschwerpunkt in all seinen Medien (Details unter presse.ORF.at).



Zum Auftakt beleuchten Monika Czernin (Filmautorin) und Ernst Gossner (szenische Regie) in der neuen „Universum History“-Produktion „Maria Theresia – Majestät und Mutter“ anhand neuer Brieffunde erstmals unbekannte private Seiten der österreichischen Herrscherin. Gerti Drassl verkörpert in diesem aufwendig gestalteten rund 52-minütigen Doku-Drama der Wiener Interspot Film die Titelrolle – erstmals zu sehen am Dienstag, dem 2. Mai, um 21.05 Uhr in ORF 2.



In ihrer Regentschaft führte Maria Theresia mehrere große Kriege, stieß aber auch in der Zeit des Übergangs von Absolutismus zur Aufklärung eine Vielzahl von Reformen an. Als geschickte Diplomatin setzte sie aber auch viele ihrer 16 Kinder bei strategischen Hochzeiten ein, um die Vormachtstellung der Habsburger in Europa für die Generationen zu sichern.



Maria Theresias Heiratspolitik, mit der sie von Wien aus ihre Fäden über ganz Europa spannte, machte sie bald zur mächtigsten Herrscherin ihrer Zeit, zur „Ersten Dame Europas“ – oder, wie man bereits damals augenzwinkernd feststellte, zur „Schwiegermutter Europas“.



Die Heiratspolitik Maria Theresias Dabei war der Beginn ihrer Regentschaft dramatisch. Kein Fürst Europas wollte eine Frau auf einem Thron akzeptieren. Mit Durchhaltevermögen und Diplomatie gelang es ihr, die Position der Habsburger in Europa wiederzugewinnen und zu festigen. Ihre Meisterleistung: den Erzfeind Frankreich, dominierende Großmacht in Europa und Gegner der Habsburger, zum Verbündeten zu machen. Durch die Verheiratung ihrer Kinder mit den Bourbonen, die neben Frankreich auch Spanien und Teile Italiens regierten, band sie halb Europa an sich und ihre Dynastie.



Durch den Fokus auf Maria Theresias Bündnis- und Heiratspolitik entsteht das Bild einer Frau, die alles der Politik unterordnet und ihre Rolle als Mutter PR-wirksam einzusetzen weiß. Doch wer war Maria Theresia als Mensch? Durch erst vor kurzem entdeckte neue Briefe der Kaiserin an ihre ehemalige Hofdame Sophie Enzenberg wird in „Universum History“ die Spannung zwischen der Monarchin und dem Menschen, der Heiratspolitikerin und der Mutter deutlich.



Für Schauspielerin Gerti Drassl, die die Regentin in der „Universum History“-Produktion „Maria Theresia – Majestät und Mutter“ verkörpert, „ist Maria Theresia eine unglaublich faszinierende Frau. Ich habe mich sehr auf diese Rolle gefreut, weil man in der Produktion sehr viel Interessantes über die Kaiserin erfährt. Besonders den neuen Zugang zu Maria Theresia anhand aktueller Brieffunde fand ich unglaublich spannend“, so Drassl. Und weiter: „Mich hat sehr beeindruckt, wie verinnerlicht, wie sensibel diese Staatsfrau in ihren Briefen geschrieben hat. Es gibt viele spannende Aspekte in ihrem Leben, etwa wie sie sich als Frau – als Mutter, Ehefrau und Regentin – durchsetzen musste. Hauptanliegen des Films ist es, dass die Menschen ein persönliches Bild von Maria Theresia bekommen. Ich bin davon überzeugt, dass man von Maria Theresia viel lernen kann“, so die gebürtige Südtirolerin.

Die Veränderung der Landkarte Europas Über die große Kaiserin einen Film drehen zu dürfen, ist eine besondere Herausforderung für jeden Regisseur – die einzige Frau auf Habsburgs Thron, die Ehefrau, Mutter und Freundin zum Thema eines Films zu machen, ist darüber hinaus ein besonderes Privileg für mich“, betont Regisseurin und Autorin Monika Czernin: „Der Film, den ich im Sinne hatte, sollte deshalb nicht nur der Ausnahmepersönlichkeit, sondern immer auch der Frau in Regierungsverantwortung auf den Grund gehen, ihrem politischen Instinkt, ihrer spezifischen Intelligenz, ihrer Stärke und ihrem Willen zur Macht. Und zwar zu jenem Zeitpunkt, als sie ihre Herrschaft nach den Erbfolgekriegen konsolidiert hatte und nun mit zwei Mitteln der Politik – der Diplomatie und der Heiratspolitik – die Landkarte Europas zu verändern begann.“



Interspot-Executive-Producer Heinrich Mayer-Moroni zur Produktion: „Ein Film über die Habsburger-Ikone Maria Theresia, noch dazu zu einem 300-Jahre-Jubiläum, ist eine besondere Herausforderung und Verantwortung für eine Produktion und ihr Team, aber eine lösbare Aufgabe, wenn man für die aufwendigen Reenactments Gerti Drassl als inspirierende und überzeugende Darstellerin sowohl der jungen als auch der alternden Regentin zur Verfügung hat.“



„Durch Briefe, die von der Filmautorin Monika Czernin und dem Historiker Jean-Paul Lavandier erst jetzt entdeckt wurden, können wir ein privates Bild der Herrscherin zeigen, wie es zuvor nicht sichtbar war“, ergänzt „Universum History“-Redakteur Tom Matzek: „Am Ende ihres Lebens ist Maria Theresia eine einsame, leidende Frau – sie hat die Vormachtstellung der Habsburger in Europa gesichert, aber zu einem hohen persönlichen Preis: Denn ihre Kinder sind an andere europäische Herrscherhäuser verheiratet – sie wird sie niemals wiedersehen.“



Gedreht wurde von Dezember 2016 bis Jänner 2017 u. a. in den Kaiserappartements im Stift Klosterneuburg und auf Schloss Hof, auf Schloss Tratzberg in Tirol, in Schloss Schönbrunn sowie im Haus-, Hof- und Staatsarchiv Wien, außerdem in Paris.



Der Film entstand als Koproduktion von ORF, Interspot Film, ARTE, ZDF, Česká televize und BMB, gefördert von Fernsehfonds Austria und Land Niederösterreich.