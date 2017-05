heute konkret

Durch die Sendung führt Marvin Wolf

An den Einkauf in einer Lidl-Filiale im Leoben hat die Pensionistin Dorothea Oswald bis heute eine bittere Erinnerung. Am 12.Spetember 2015, also vor einundhalb Jahren, rutscht sie an der Kassa aus und verletzt sich dabei schwer. Seitdem streitet sie mit der Lidlkette um eine Entschädigung in Form von Schmerzengeld. Die Firma Lidl sieht nämlich keine Verletzung ihrer Verkehrssicherungspflicht. Patricia Aradi hat mit der betroffenen Pensionistin gesprochen.

Geschäft mit Herz

Es gibt sie noch, die kleinen Traditionsgeschäfte – mit besonderer Servicequalität, wo man als Kunde noch „König“ ist und wo es Dinge zu kaufen gibt, die in keinem Selbstbedienungsregal zu finden sind. Aber wie lange noch? Andrea Frey ist gemeinsam mit unseren Zuschauerinnen und Zuschauern auf der Suche nach solchen Geschäften, die künftig auch mit einem Aufkleber auf der Auslage ausgezeichnet werden.

In dieser Folge steht ein Geschäft in Wien-Margareten im Mittelpunkt: Wohnen mit Stil bedeutete vor 40/50 Jahren Wohnen mit viel Messing. Je mehr, umso besser - von der Vorhangstange bis zum Kaminbesteck musste es sein, wenn man „up to date“ sein wollte. Diese Zeit war auch die Glanzzeit von Messing. Danach kamen die kühlen, reduzierten Jahre, in denen Edelstahl in die Häuser - ungebrochen bis heute - Einzug gehalten hat. Eine Wiener Unternehmerin lässt sich durch die Messingmüdigkeit nicht einschüchtern und hält eisern die Stellung in ihrem Messingparadies. Sie bietet der Konkurrenz mit viel Kreativität und Service die Stirn.