heute leben

Die Badesaison ist eröffnet | Barrierefreiheit: Die größten Hindernisse sind im Kopf | Neuer Einsiedler am Palfen | Kochen: Rehfilet im Brotteig | Wein & autochtone Rebsorten | Universum: Maria Theresia - Majestät und Mutter | Society mit Isabella Großschopf | Waltraut Haas in "Der Himmel auf Erden" | Porträt Jimmy Schlager | Stargast: Ilse Dippmann - Gründerin Österr. Frauenlauf

Durch die Sendung führt Verena Scheitz

Barrierefreiheit: Die größten Hindernisse sind im Kopf

In Österreich leben 40 000 Rollstuhlfahrer und insgesamt rund eine Million Menschen mit Behinderung. Am 5.Mai ist der europäische Protesttag zur Gleichstellung von Menschen mit Behinderung. Aus diesem Grund zeigen wir diese Woche jeden Tag einen Beitrag zum Thema Barrierefreiheit. Barrieren gibt es ja nicht nur in Gebäuden. Die größten Hindernisse sind oft im Kopf, denn viele Menschen wissen nicht, wie sie etwa blinden oder gehörlosen Menschen begegnen sollen oder wie man einem Rollstuhlfahrer behilflich sein kann. Im Studio begrüßen wir dazu Philipp Hochenburger vom Verband ÖZIV.