Die Barbara Karlich Show Sp├Ąter Start ins Leben: Was ist mit Euch Jungen los?

Kenny, 31, Besitzer einer Saftbar aus Wien,

war immer ein sehr guter Schüler. Nur sein Jus-Studium hat etwas mehr Zeit in Anspruch genommen, nämlich 13 Jahre. "Am Ende hat mir einfach nur mehr eine Prüfung gefehlt, die ich dann drei Jahre lang erfolgreich aufgeschoben habe. Natürlich kam am Ende auch so etwas wie Torschlusspanik hinzu." Kenny hat das Studieren auch genossen. "Ich konnte mir frei einteilen, was ich mit meiner Zeit anstelle. Ich habe auch noch bei meinen Eltern gelebt, was natürlich finanziell günstig war. Zudem konnte ich mich inspirieren lassen - öfters auch beim Reisen. Das Studium habe ich aber aus Pflichtbewusstsein zu Ende gebracht."