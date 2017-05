Seitenblicke

*Ski-Closing mit Zucchero in Ischgl/ *10. Diversity Ball im Kursalon/*Universum History "Maria Theresia – Majestät und Mutter"

Am vergangenen Wochenende trafen in Ischgl dank Ausnahmetalent Zucchero Rock-Fans auf Sportbegeisterte. Bei prächtigem Wetter wurde der Saisonausklang gebührend gefeiert, auf und abseits der Piste.

"Heimat bist du großer Vielfalt." Auch am diesjährigen Diversity Ball wurden Individualität, Akzeptanz und Toleranz wieder ganz groß geschrieben. Wie facettenreich unsere Landsleute sind...wir haben es herausgefunden.

*Universum History "Maria Theresia – Majestät und Mutter"

Anlässlich Maria Theresias 300. Geburtstag erinnert der ORF heute Abend an das faszinierende Leben der Kaiserin in der neuen Spiel-Dokumentation. Was Gerti Drassl mit ihrer Rolle als außergewöhnliche Regentin teilt, wir haben nachgefragt.