Zeit im Bild

Die Verwertung der HETA läuft besser als gedacht / Griechenland einigt sich mit seinen Geldgebern / Die ÖVP greift den Kanzler in einer Broschüre direkt an / FPÖ-Obmann Strache kritisiert Innenminister Sobotka wegen türkischen Doppelstaatsbürgerschaften / Bundespräsident Van der Bellen auf Staatsbesuch in Rom / Erster Besuch von deutscher Kanzlerin Mekel beim russischen Präsidenten Putin seit zwei Jahren / In Deutschland vermutet die Verteidigungsministerin ein Rechtes Netzwerk in der Bundeswehr / 1,5 Millionen Österreicher sind armutsgefährdet / Seit vergangenem Wochenende läuft das Donaufestival in Krems