Natur im Garten

Abenteuer Garten

Biogärtner Karl Ploberger ist unweit von Wien, in Langenzersdorf bei Veronika Weiss zu Gast. Sie besitzt ihren Garten seit 15 Jahren und sagt über ihn "dass er zum Entspannen und Beobachten einlädt!" Auf 600 m² geht es jetzt ums Frühlingserwachen - eine Zeit, die Veronika Weiss ganz besonders liebt. Denn es beginnt alles zu wachsen und zu blühen, dabei liebt es die leidenschaftliche Gärtnerin ganz besonders auf ihrem kargen Boden üppig blühende Pflanzen wie Nacht- und Königskerze zu setzen. Veronika Weiss arbeitet sehr viel mit Totholz als Gestaltungselement und legt großen Wert darauf, dass die natürlichen Lebensräume erhalten bleiben. Wie sie dabei mit manch ungebetenen Gästen wie Nacktschnecken und Maulwürfen umgeht, erzählt sie und verrät auch welche Veränderungen sie heuer in ihrem Garten plant.

Im Gartenkalender ist Vollfrühling, die mediterranen Kräuter werden zurück geschnitten, die Zimmerpflanzen, die im Sommer im Garten stehen, können langsam ans Freie gewöhnt werden und die Triebspitzen der Apfelbäume werden auf Mehltau kontrolliert.

In der Gartenpraxis widmet sich Karl Ploberger dem Oleander der durch sein mediterranes Flair zu einer der beliebtesten Topfpflanzen zählt. Beim Einpflanzen soll eine spezielle Oleander-Pflanzenerde verwendet werden, ganz wichtig ist, dass das Pflanzgefäß in etwa so tief wie breit ist da der Oleander eher in die Breite als in die Tiefe wurzelt.

Floristin Marlene Hadrigan stellt einen wunderbaren Blumenstrauß zum bevorstehenden Muttertag zusammen. Sie drapiert Poligonumstiele, Hortensien und Rosen in einem großen Glaszylinder, zum Abschluss kommt als Kontrast Lavendel dazu, ein selbstgebasteltes Duftherz wird an den Vasenrand gehängt.