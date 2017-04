Wohin mit Alt und Jung? - der Wandel in der Arbeitswelt

Mit 40 gilt man als Frau, mit 50 als Mann in der Arbeitswelt als (zu) alt, mit abgeschlossenem Studium als zu unerfahren. Die Arbeitswelt ist manchmal gnadenlos. Die Dokumentation zeigt an Hand von persönlichen Geschichten, wie schwierig es sein kann, den richtigen Beruf zu wählen, einen Studienplatz für den Wunschberuf zu bekommen und ab 50 im Berufsleben zu bleiben. Arbeit: Die einen wollen und bekommen sie nicht, die anderen haben zu viel davon. Der Neurobiologe und Psychiater Joachim Bauer beschreibt, warum Arbeit so wichtig für uns ist, warum sie uns aber auch krank machen kann. Monika Bütler, Professorin an der Universität St. Gallen weiß, dass die älteren Arbeitnehmer in Zukunft dringend gebraucht werden und Trendforscherin Karin Frick vom Gottlieb Duttweiler Institut in Zürich glaubt, dass wir künftig mit 60 eine neue Karriere starten werden.