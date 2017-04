Mord in bester Gesellschaft - Die Täuschung

Inhalt

Dreizehn Jahre hat Josef Stürzelmeyer wegen Mordes abgesessen. Gerade als sich sein Leben wieder zu normalisieren scheint, steht er erneut am Abgrund. Seine Freundin wurde erschlagen und alles deutet auf ihn als Täter hin. Der Einzige, der an seine Unschuld glaubt, ist der Psychiater Wendelin Winter. Mit seiner Hilfe gelingt es Stürzelmeyer, unterzutauchen. Doch nicht nur Kommissar Becker ist ihm dicht auf den Fersen, auch Winters Tochter Alexandra hält Stürzelmeyer für brandgefährlich. Tatsächlich entwickelt sich Winters Schützling alsbald zur tickenden Zeitbombe.



(Hörfilm in Zweikanaltontechnik: deutsch in DD 5.1. / deutsch mit Bildbeschreibung)