Aufgetischt Im Almtal

Es ist nicht leicht, die richtigen Worte zu finden, um Almtal und Almsee zu beschreiben, deshalb werden das in "Aufgetischt" jene Menschen tun, die es verstehen, durch direkte Sprache oder Formensprache ihrer Liebe zur Region Ausdruck zu verleihen. Darunter sind Märchenerzähler, Dichter, Schönschreiber, Lebenskünstler und Genussmenschen aller Art.

Das Almtal, seine Landschaft und Menschen, stehen im Mittelpunkt der filmischen Betrachtung. Dort, wo der Glücksvogel singt, wie Helmut Wittmann, der Märchenerzähler, so treffend meint, dort scheinen sich Wortkünstler besonders wohl zu fühlen.

Der Realsatiriker René Freund skizziert in Geschichten, Anekdoten und Reflexionen ein Bild des Salzkammerguts zwischen Tradition und Rebellion. Sein neuer Roman "Liebe unter Fischen" spielt zum großen Teil in der Landschaft um den See. Seine selbst geräucherten Forellen sind Legende.