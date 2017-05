Zeit im Bild

1. Mai Fest der SPÖ nach dem Abstimmungsdebakel Häupls / FPÖ nimmt SPÖ und illegale Doppelstaatsbürger ins Visier / Wie ÖVP und NEOS den 1. Mai begehen / Zahl der Arbeitslosen im April gesunken / Demonstrationen am Tag der Arbeit in mehreren Ländern / Außenminister Kurz besucht überraschend Libyen / Italiens Ex-Regierungschef Renzi ist als Parteichef zurück / Warnung vor Angriffen auf Computer und Erpressung / Bereits 14 Tote durch Unwetter in den USA / „Elegie für junge Liebende“ im Theater an Wien