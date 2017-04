Alles sieht nach einer Ehetragödie aus, als kurz nach einem Streit die Gattin des Bestsellerautors Eric Wredin ermordet in der Familienvilla aufgefunden wird. Wredin kann kein plausibles Alibi vorlegen und bricht schon beim geringsten Druck zusammen. Allerdings erweist sich sein Geständnis als lückenhaft. Kommissar Kurt Wallander überkommen daher alsbald Zweifel an Wredins Schuld. Privat hat der einstige Starermittler damit zu kämpfen, dass sein Kurzzeitgedächtnis nachlässt. Ehrgeizige Mitarbeiter sprechen ihm deshalb schon die Führungskompetenzen ab. DARSTELLER Krister Henriksson (Kurt Wallander) Charlotta Jonsson (Linda Wallander) Leonard Terfelt (Hans von Enke) Signe Dahlkvist (Klara Wallander) Douglas Johansson (Martinsson) Mats Bergman (Nyberg) Fredrik Gunnarson (Svartman) REGIE Leif Magnusson DREHBUCH Stefan Thunberg KAMERA Linus Eklund MUSIK Fläskkvartetten STORY Henning Mankell

In der deutsch-schwedischen Ko-Produktion aus dem Jahre 2013 wird Kommissar Wallander (erneut dargestellt vom schwedischen Star Krister Henriksson ) in eine schwierige Vater-Tochter-Beziehung hineingezogen, die ihn an die eigene einst entfremdete Beziehung mit seiner Tochter Linda erinnert. Trotz zunehmender Gedächtnisprobleme kann sich der geniale Ermittler nach wie vor auf seine kriminalistische Instinkte verlassen.

Die in Wallanders "Revier" an Originalschauplätzen in der südschwedischen Hafenstadt Ystadt gedrehten Filme sind zwar in einer Gegend angesiedelt, die man gemeinhin "Provinz" nennt, doch sind die gezeigten Kriminalfälle alles andere als provinziell. Mit der für Henning Mankell typischen Verquickung von raffiniert konstruierten Kriminalgeschichten und aktueller politischer Thematik bieten diese Krimis ungewöhnlich spannende Unterhaltung.