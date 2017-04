Dober dan Koroska

Das Wochenmagazin für die Kärntner Slowenen mit folgenden geplanten Themen:

*) Gedenkveranstaltung für die 13 Zeller Opfer des Nazismus im Grauen Haus des Landesgerichts in Wien

*) Ein musikalisches Märchen von der Prinzessin mit versteinerten Worten von der Jugendtheatergruppe in Ledince/Ledenitzen

*) Tirol sicherte sich den zehnten Meistertitel in der heimischen Volleyball -Liga der Herren. Aich/Dob ist zum vierten Mal in Serie Vizemeister

*) Bauernkalender 2017: ein Anwesen mit Panoramablick auf den Keutschachersee/Hodiško jezero bewirtschaftet Martin Schöttl In Rauth/Rut

*) Grenzüberschreitende Wanderung in den Weingärten der Süd- und slowenischen Steiermark