Maggie Entenfellner ist noch einmal zu Besuch in Hallstatt. Abseits vom Touristenstrom entdeckt sie das Haus Lenz, das sich an den steilen Hang des Hallberges schmiegt und einen prachtvollen Blick auf den See gewährt. Dort werden nach dem langen Winter Saiblinge und Reinanken gefischt.

Wieder an Land öffnet Instrumentenbauer Arnold Lobisser seine Türe. Er lebt in einem der ältesten Häuser von Hallstatt. In der Werkstatt der Gschwandtners wird traditionelle Hallstätter Keramik handgefertigt.

Schwalbennesthaus - Helga und Alfred Lenz Helga und Alfred Lenz leben in Hallstatt in einem Haus direkt am Steilhang. Wer das Haus Lenz besuchen will, muss hundert steile Stufen nach oben gehen und darf dafür einen der schönsten Blicke auf den Hallstätter See genießen. Helga Lenz arbeitet als Fremdenführerin in dem hauptsächlich von Asiaten besuchten Tourismusort. Ihr Mann pflegt ein interessantes Hobby: Er baut Plätten – flache Ruderboote die früher von den Salinen zum Salztransport eingesetzt wurden und auch heute noch gerne von den HallstätterInnen benutzt werden.



Bräugasthof - Arnold und Verena Lobisser Arnold und Verena Lobisser betreiben in einem der ältesten Häuser in Hallstatt ein Hotel und Restaurant. Das Gebäude hat einen ganz eigenen Flair. Denn Arnold und seine Frau Verena sind nicht nur begeisterte Sammler. Der Hausherr ist obendrein leidenschaftlicher Kunsttischler und Instrumentenbauer. Verena stellt Lampenschirme her.



Fischerei - Peter Wimmer Peter Wimmer ist Angestellter der Österreichischen Bundesforste und in Hallstatt für den Fischfang zuständig. Bis auf die Schonzeiten fährt er täglich mit seinem Boot auf den See um frischen Fisch einzuholen und im Fisch-Shop noch am gleichen Tag zu verkaufen oder zu Räucherfisch zu verarbeiten. Jeder Fisch, der aus dem See genommen wird, muss sich mindestens einmal auf natürliche Weise vermehrt haben. Peter Wimmer ist Nachhaltigkeit sehr wichtig.



Keramik - Thomas und Peter Gschwandtner Thomas und Peter Gschwandtner haben von ihren Eltern die Hallstatt-Keramik übernommen und stellen nun das traditionelle, blau geringelte Geschirr her. Jedes Stück ist handgemacht.



