Zurück zur Natur Hallstatt

Maggie Entenfellner verbringt diesmal einen Tag in Hallstatt. Abseits vom Touristenstrom entdeckt sie so manche heimische Kostbarkeiten. Zum Beispiel das Haus Lenz, das sich an den steilen Hang des Hallberges schmiegt und einen prachtvollen Blick auf den See gewährt. Nach dem langen Winter werden Saiblinge und Reinanken gefischt, geräuchert oder auch in der Pfanne gebraten. Weiters steht ein Besuch in einem der ältesten Gebäude Hallstatts bei einem Instrumentenbauer am Programm und in der Werkstatt der Gschwandtners, die die traditionelle Hallstätter Keramik fertigen.