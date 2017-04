Ein Jahr, nachdem Ben Schröder vor den Augen seiner Frau Ayumi und seines Sohnes Taro erstochen wurde, geschieht in München ein ähnliches Verbrechen ohne erkennbares Motiv. Die Tat trägt dieselbe grausame Handschrift.



Der Albtraum für Batic und Leitmayr setzt sich fort und endet schließlich in einem Schreckensszenario, in dem es für sie um nicht weniger geht als um ihre berufliche Existenz, ihre Freundschaft und ihr Leben.

Hauptdarsteller Udo Wachtveitl (Franz Leitmayr)

Miroslav Nemec (Ivo Batic)

Schauspieler Ferdinand Hofer (Kalli Hammermann)

Lina Wendel (Kriminaloberrätin Horn)

Götz Schulte (Kysela)

Friederike Ott (Sabine Merzer)

Jan Bluthardt (Robert Steinmann)

Jürgen Tonkel (Karl Maurer)

Karl Knaup (Hofmeister)

Lilly Forgách (Krankenschwester)

Buch Holger Joos

Regie Philip Koch