ZIB

Nach dem mageren Abschneiden der SPÖ von Bürgermeister Häupl beim SPÖ-Parteitag / Niederösterreichs Landeshauptfrau Mikl-Leitner in der ORF-Pressestunde / Österreicher festgenommen. Ihnen werden Verbrechen in der Ostukraine vorgeworfen / 4.000 Staatsbedienstete in der Türkei entlassen / Trump lobt sich selbst und teilt aus / Tote durch Tornados in Texas