Niederösterreichs Landeshauptfrau Mikl-Leitner will mit allen Parteien zusammenarbeiten, sagt sie in der ORF-Pressestunde / Sorge in der SPÖ nach magerem Ergebnis für Häupl / Massenentlassungen in der Türkei / Tote durch Tornados in den USA / „Natura Morta“. Fotografie und Stillleben