Hohes Haus Das Parlamentsmagazin

Einstimmig hat am Mittwoch der Nationalrat eine zusätzliche Rentenauszahlung für all jene Menschen beschlossen, die in den ersten Jahrzehnten nach dem 2. Weltkrieg in katholischen oder staatlichen Internaten und Erziehungsheimen seelisch und körperlich misshandelt worden waren. Ausdrücklich betont hat Nationalratspräsidentin Doris Bures, dass die monatliche Rente „keine Wiedergutmachung sei, denn seelische und körperliche Wunden lassen sich nicht wieder gut machen. Aber es zeigt, dass wir uns unserer Verantwortung bewusst sind.“ Maximilian Biegler hat die Debatte am Mittwoch mitverfolgt und Betroffene begleiten dürfen. Gast im Studio ist Parlamentspräsidentin Doris Bures.

Sorgen um EU-Budget

Das Thema Brexit hat diese Woche auch den Nationalrat beschäftigt. Großbritannien ist die zweitgrößte Volkswirtschaft und der zweitgrößte Nettozahler in der EU. Der Austritt Großbritanniens aus der Union wird also auch ein Problem für das EU-Budget. Die Opposition verlangt und die Regierung plant, dass Österreich deshalb keine Mehrzahlungen an Brüssel leisten soll. Die EU wird in allen Bereichen sparen müssen, also wohl auch weniger Subventionen auszahlen. Für Österreich sind die Agrarsubventionen aus Brüssel sehr wichtig. Was würde weniger Geld für die österreichische Landwirtschaft bedeuten? Claus Bruckmann hat die Debatte verfolgt und mit Abgeordneten gesprochen.