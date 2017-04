Pressestunde mit Johanna Mikl-Leitner, Landeshauptfrau NÖ, ÖVP

Johanna Mikl-Leitner wurde Anfang der Woche als erste Landeshauptfrau in der Geschichte Niederösterreichs angelobt. Die 53-Jährige hat angekündigt, sie wolle ein „Miteinander aller Parteien“. Wie wird das im konkreten Politik-Alltag aussehen? Wie beurteilt sie den frisch gekürten neuen SPÖ-Spitzenmann Franz Schnabl? Welche Details wird das geplante Demokratie-Paket enthalten, das in den kommenden Wochen verhandelt und beschlossen werden soll? Womit will Mikl-Leitner aus dem Schatten des Vorgängers Erwin Pröll treten? Wieviel Kritik an der Bundesregierung ist von ihr zu erwarten?



Die Fragen stellen:



Christian Rainer

„profil"



und



Ulla Kramar-Schmid

ORF





