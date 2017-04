Zeit im Bild

Nach dem mageren Abschneiden der SPÖ von Bürgermeister Häupl beim SPÖ-Parteitag – dazu eine Analyse im Studio / Niederösterreichs Landeshauptfrau Mikl-Leitner in der ORF-Pressestunde / Justiz und Bundesheer suchen Personal / Marine Le Pen vor Präsidentenwahl im Aufwind / Streit um Hilfsorganisationen und Flüchtlinge in Italien / Aufschwung und Korruption: die Probleme in Malaysia / Österreicher festgenommen. Ihnen werden Verbrechen in der Ostukraine vorgeworfen / Ella Fitzgerald wäre 100 – ein Galakonzert