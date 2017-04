Wir sind vom schottischen Infanterie-Regiment ("Bonnie Scotland")

Stanley McLaurel hofft von seinem Großvater mit einer bedeutenden Erbschaft bedacht worden zu sein. Also reist er mit seinem Freund Oliver Hardy nach Schottland. Dort jedoch kommt alles anders, und die beiden landen in einem schottischen Infanterie-Regiment, das für den Einsatz in Indien bestimmt ist. In kürzester Zeit haben Stan und Ollie die herrschende Ordnung gründlich durcheinander gewirbelt.