Die Rosenheim-Cops Tod in der Rikscha

Vor Jahren ist Ingenieur Daniel Beck von Rosenheim nach Shanghai ausgewandert. Erst der Hilferuf seines Vaters führt ihn in die alte Heimat zurück. Dieser ist an Leukämie erkrankt und Daniel soll ihm Knochenmark spenden. Kaum in Rosenheim angekommen, wird der Heimkehrer während einer Rikschafahrt hinterrücks von einem Unbekannten erstochen. Erste Spuren deuten für die Kommissare Hofer und Hansen darauf hin, dass die Genesung von Daniels Vater verhindert werden sollte.