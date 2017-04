Unterwegs in Österreich Drei Wege - Tri Poti. Der Hemmaberg in Kärnten

Der Hemmaberg im zweisprachigen Gebiet Kärntens ist bereits seit frühchristlicher Zeit ein kulturhistorisch bedeutender Schauplatz. Kelten , Ostgoten, Awaren und Römer hinterließen auf seinem Gipfelplateau ihre Spuren . Einst lockte hier ein archaisches Heiligtum Pilger aus dem germanischen,

slawischen und romanischen Kulturkreis an, heute erklimmen die drei Wege hinauf zum einstigen Kult-Ort Besucher aus Kärnten, Friaul und Slowenien. Beweggrund dafür sind archäologisches Interesse an Ausgrabungsstätten aus der Völkerwanderungszeit, alter Volksglaube im Zusammenhang mit einer Heilquelle, um die sich Legenden über die Heilige Rosalia ranken und ein Fest am Vorabend des Großen Frauentages im August , genannt TRIVIUM. Dieses sommernächtliche Zusammenspiel der Künste haben ein Literat, ein Musiker und ein Maler aus der Taufe gehoben und seit 15 Jahren ist es ein Fixstern für Künstler und Kunstfreunde über die Landesgrenzen hinweg.

Gestaltung: Helga Suppan