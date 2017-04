Seitenblicke Weekend

Siegeszug - Feierlaune - Herzenswunsch

An diesem verlängerten Wochenende werfen wir mit Alexander Hofer einen Blick zurück auf die vergangenen Tage.

Während Wolfgang Puck am "Walk of Fame" gastiert, singt sich unsere ESC-Hoffnung Nathan Trent für Kiew warm, unsere Dancing Stars gibt es ab sofort im Buchformat und Paul Pizzera bespaßt unterdessen auf der Ybbsiade.

Extravagant geht es auch auf der diesjährigen Romy Gala zu, Theatermacher Peter Matic feiert lieber im Burgtheater.

Die berührendste Geschichte der Woche liefern jedoch die Herzenswünsche der Kinder, die dank "Make a Wish" seit 20 Jahren in Erfüllung gehen...