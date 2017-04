Bewusst gesund - Das Magazin

Schmerzhafte Nervenschäden – Folge der Chemotherapie

Die Chemotherapie ist eine der wichtigsten Behandlungsmethoden bei einer Krebserkrankung, mit der es in vielen Fällen gelingt, bösartige Zellen erfolgreich zu bekämpfen und Betroffene zu heilen. Leider kommt es dabei auch zu einer Reihe an unerwünschten Nebenwirkungen. Besonders belastend ist die Polyneuropathie - eine Nervenerkrankung, die an Händen und Füßen auftritt und sich in schmerzhaften Missempfindungen, Kribbeln, Taubheitsgefühlen, Gleichgewichts und Gangstörungen äußert. Bis sich diese Symptome wieder zurückbilden können oft Monate wenn nicht Jahre vergehen. In schweren Fällen dauern sie sogar lebenslang an. Eine Polyneuropathie kann generell viele Ursachen haben, zum Beispiel tritt sie oft auch bei Diabetikern auf. Unter den Krebspatientinnen und Patienten ist schätzungsweise etwa jeder dritte betroffen. Die Medizin hat derzeit keine Mittel um diese Krankheit zu heilen. Wenig bekannt allerdings unter den Betroffenen ist, dass es eine Reihe an Behandlungsmethoden gibt, mit denen zumindest eine Linderung der oft qualvollen Symptome erzielt werden kann.



Gestaltung: Gerlinde Scheiber