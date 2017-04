Bürgeranwalt

PLATZNOT IN SCHULEN Nachgefragt

An mehreren Gymnasien im Süden Wiens herrscht akute Platznot.



Mit allerlei Provisorien wie Wander- und Containerklassen konnte die Platznot mehr schlecht als recht bewältigt werden. Nach Jahren des Wartens bahnt sich nun eine Lösung an: in Mödling und in Perchtoldsdorf werden die Gymnasien um- beziehungsweise ausgebaut.