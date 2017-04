Die Barbara Karlich Show Ich bin gescheitert und froh darüber

Scheitern gehört zum Leben, denn jeder macht Fehler und hat Krisen zu bewältigen. Doch kann man dem, was einem nicht gelungen ist, was deprimiert und verunsichert, tatsächlich auch positive Seiten abgewinnen und was braucht es, um die richtigen Lehren aus Misserfolgen zu ziehen?

war 25 Jahre lang ein erfolgreicher Geschäftsmann, bis sich sein Leben völlig veränderte. "Ich war Millionär und habe ein äußerst luxuriöses Leben geführt, bis ich durch eine Fehlinvestition mein gesamtes Vermögen verloren habe und vor dem Nichts stand." Felix scheiterte aber nicht nur beruflich, sondern auch privat: "Mein Partner hat mich in dieser schwierigen Zeit verlassen, heute sind wir aber wieder gut befreundet." Trotzdem blickt er positiv in die Zukunft: "Ich ordne gerade mein Leben neu und bin mir sicher, dass ich auch finanziell bald wieder auf beiden Beinen stehen werde."

Karoline, 34, Fitnesstrainerin aus Niederösterreich,

ist in ihrem Leben bereits mehrmals gescheitert. "Ich sehe Scheitern als Chance und habe immer wieder gelernt, aus allen Situationen und Lebensumständen das Beste zu machen." Ursprünglich hat Karoline eine Sportlerkarriere angestrebt, bis ihr ein Unfall einen Strich durch die Rechnung machte: "In dem Moment war ich am Boden zerstört, weil ich nicht wusste, was ich mit meiner Zukunft anfangen sollte." Heute ist sie allerdings froh darüber, dass ihr Leben so verlaufen ist: "Jede Erfahrung hat mich stärker gemacht."