heute leben

Durch die Sendung f├╝hrt Wolfram Pirchner

Neue Karriere im Alter

Mit 56 Jahren, also in einem Alter in dem sich andere bereits langsam mit dem Thema Pension beschäftigen, hat Andreas Gorbach eine neue Berufskarriere begonnen. Er ist als Gesellschafter einer Werbeagentur ausgestiegen und von Vorarlberg nach Wien gezogen. Und das soll laut Trendforschern die Zukunft in der Arbeitswelt sein.