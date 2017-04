Columbo - Tödliches Comeback ("Columbo - Forgotten Lady")

Die ehemalige Tänzerin Grace Wheeler Willis setzt alles an ihr Comeback. Ihr vermögender Gatte Henry weigert sich, das Projekt zu finanzieren. Grace erschießt ihren Mann und täuscht einen Selbstmord vor. Das Personal lässt sie in dem Glauben, sie sehe sich einen Film im Vorführraum an. Inspektor Columbo glaubt nicht an die Version, die Grace ihm präsentiert.