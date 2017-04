Die Grundsteinlegung der Ägyptologie

Doch der Eroberungsfeldzug sollte ein Desaster für den französischen Feldherren werden. Die Niederlage brachte allerdings bahnbrechende Forschungsergebnisse und legte den Grundstein für eine neue Wissenschaftsdisziplin: die Ägyptologie.



Im zweiten Teil des neuen „Universum History“-Doku-Dramas „Napoleon in Ägypten“ von Fabrice Hourlier (deutsche Bearbeitung: Caroline Haidacher) wird am Freitag, dem 28. April, um 22.45 Uhr in ORF 2 deutlich, dass sich die Lage für den französischen Kaiser und seine Armee mit Fortdauer der Expedition verschärfte. Die rund 200 mitgereisten Wissenschafter unterschiedlichster Disziplinen sollen den Feldzug unterstützen und das Land in Hinblick auf dauerhafte Kolonisierung erkunden. Während die Gelehrten durch den Süden des Landes streifen, wird die Situation in Syrien immer prekärer. Napoleon reist überstürzt nach Frankreich ab. Mit der Ermordung seines Stellvertreters General Kléber im Jahr 1800 beginnt eine Reihe militärischer Niederlagen.



Nur der Wissenschaft sind Erfolge beschieden: Die zwei jungen Forscher Jean-Baptiste Prosper Jollois und Édouard de Villiers erkunden das Land, von dem sie so lange geträumt hatten. Sie zeichnen und vermessen die Tempel und Gräber in Luxor, Philae, Karnak und Assuan. Sogar die sonst wenig interessierten Soldaten sind von den herrlichen Fresken und Reliefs begeistert. Doch der Traum sollte nur von kurzer Dauer sein. Noch ahnt niemand, was sich in Akko – dem heutigen Israel/Palästina – abspielt: Die französischen Truppen stecken fest, die Pest wütet und die Briten verbünden sich mit den Osmanen. Es ist der Anfang vom Ende.