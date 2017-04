Sturm der Liebe Teil 2676

Nach der geplatzten Hochzeit herrscht Katerstimmung am Fürstenhof. Während sich William durch exzessives Feiern von seinem Liebeskummer ablenken will, stürzt sich Clara in die Vorbereitungen für den Fashion-Award. Bei einem Abendessen mit anderen Teilnehmern des Wettbewerbs sorgt Desirée für einen Eklat. Indes scheint es sich bitter zu rächen, dass sich David gegen ärztlichen Rat selbst aus dem Krankenhaus entlassen hat. Erneut erblindet, irrt er orientierungslos im Wald herum und die Nacht naht.