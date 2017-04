Wege zum Glück Kapitel 311

Viktoria und Hagen verlassen Falkental, um in aller Stille zu heiraten. Ihre Positon in der ‚Van Weyden Group' will Viktoria - trotz aller Unsicherheiten - um keinen Preis aufgeben. Der Kampf gegen Annabelle ist für sie noch längst nicht abgeschlossen. Ernsthafte Tendenzen, flügge zu werden, zeigt auch Paula. Gegenüber ihrem Großvater äußert sie einen Wunsch, der diesem fast das Herz bricht.



Koproduktion ZDF/ORF