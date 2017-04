Zeit im Bild

Massenschlägerei nach der Stürmung des Parlaments in Skopje / Die EU ist weiter tief gespalten wegen der Türkei-Frage / Vizekanzler Mitterlehner hält seine Wirtschaftsrede / 20 Jahre nach dem ersten Frauenvolksbegehren gibt es nun ein zweites / Papstbesuch in Ägypten. Dazu eine Schaltung nach Kairo / Auch der Rechnungshof kritisiert die geplante Bildungsreform / Die Bundesmuseen sollen neu strukturiert werden /Bei der Schmerztherapie gibt es immer größere Lücken / Wintereinbruch führt zu Chaos auf den Straßen in Österreich