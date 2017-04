ZIB 2

Peter Rough, republikanischer Politikberater live im ZIB2-Interview

US-Präsident Donald Trump ist morgen 100 Tage im Amt. Die ersten 100 Tage gelten in den USA als eine erste Messlatte dafür, wie gut oder wie schlecht eine Präsidentschaft läuft.

Misst man Donald Trump an seinen Ankündigungen, hat er kaum etwas erreicht. Weder gibt es derzeit Geld für den Bau der Mauer an der Grenze zu Mexiko, noch ist ihm die Rücknahme von Obamacare gelungen - was mit einem republikanisch beherrschten Kongress zu Beginn noch als Selbstläufer erschienen ist, doch Donald Trump selbst sieht das natürlich ganz anders.