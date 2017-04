Die Rosenheim-Cops Tödliche Konkurrenz

Die Geburtstagsfeier des erfolgreichen Wirts Fritz Grubmüller fällt buchstäblich ins Wasser, als seine Leiche morgens von Wanderern an einem Seeufer entdeckt wird. Seine Witwe Elisabeth tippt sofort auf Konkurrenzwirt Ernst Weixelbaumer als möglichen Täter.

Inhalt - 'Tödliche Konkurrenz', XII/14

Ausgerechnet an seinem Geburtstag wird der prominente Gastwirt Fritz Grubmüller von Wanderern erschlagen am Seeufer aufgefunden. Seine Ehefrau bezichtigt Konkurrent Weixelbaumer der Tat. Dessen Existenz stand wegen Grubmüller auf dem Spiel. Aber auch der Bruder des Mordopfers, Clemens, kommt als Täter in Betracht. Er wurde beim elterlichen Erbe stark benachteiligt. Eine neue Wendung bekommt der Fall, als ans Licht kommt, dass Grubmüller seine Frau mit der Kellnerin betrogen hat.



DARSTELLER

Joseph Hannesschläger (Korbinian Hofer)

Tom Mikulla (Christian Lind)

Max Müller (Michael Mohr)

Marisa Burger (Miriam Stockl)

Alexander Duda (Polizeichef Achtziger)

Karin Thaler (Marie Hofer)

Christina Rainer (Elisabeth Grubmüller)

Heiko Ruprecht (Clemens Grubmüller)

REGIE

Gunter Krää

DURCHBRUCH

Thomas Baum

KAMERA

Erich Maria Krenek

MUSIK

Michael Hofmann de Boer

Haindling