Eco

Durch die Sendung führt Angelika Ahrens

Auf der anderen Seite machen Billigflieger wie Ryan Air und Easy Jet mit deren günstigen Kostenstruktur den großen Luftlinien beinharte Konkurrenz. Auch der Lufthansa, zu der die Austrian Airlines gehört. Einig sind sich die Beteiligten in einem Punkt: Es gibt in Europa zu viele Fluglinien, die Konsolidierung wird seit langem erwartet. Doch es ist nicht absehbar, welche Fluglinie überleben werden. Bericht: Hans Wu und Emanuel Liedl

Chinesen suchen Top-Betriebe: Investoren auf Einkaufstour in Österreich

Das Interesse chinesischer Investoren an europäischen Unternehmen wächst. Besonders gefragt sind High-Tech Unternehmen aus den Bereichen Robotik, Biotechnologie und Umwelttechnik. In Österreich sind es vor allem hochspezialisierte Nischenunternehmen, so genannte „Hidden Champions“, an denen chinesische Investoren interessiert sind. Gefragt sind Top-Betriebe und führende Technologien.