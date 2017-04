Seitenblicke

... Und weil die Seitenblicke trendmäßig immer vorne mit dabei sind, kennen wir uns auch mit Superfood aus, das Nussyy heißt, und Foodbloggen, was das Zeug hält. Was unser Außenminister von Schokolade hält, haben wir auch noch herausgefunden.

* "Make a Wish" feiert

In 20 Jahren wurden von "Make a Wish" Österreich 1000 Wünsche von schwerkranken Kindern erfüllt, das war Grund genug für ein rührendes Fest und Get Together auf der Summerstage.