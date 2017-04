heute leben

Das Wetter am Wochenende | Gartenwoche: Hochbeete | Die "neuen Alten" | Uwe Böschemeyer: "Wie Sie beim Altern ganz sicher scheitern" | Das vernetzte Auto | Villen in Bad Ischl | Balkonblumen-Trends | Dancing Star - Buchpräsentation | Stargast: Thorsteinn Einarsson | Ernst Molden & Kollegen: "Yeah"

Durch die Sendung führt Wolfram Pirchner

"Big brother" ist ein Klacks gegen die Daten, die wir absichtlich oder unabsichtlich preisgeben. Beispiel Auto: Die Bord-Computer errechnen Service-Intervalle, speichern unser Fahrverhalten oder sogar die Sitzeinstellung. Das Navi liefert anhand der Bewegungsprofile Informationen über die Verkehrslage. Manches ist nützlich, manches unnütz. Wem gehören diese Daten eigentlich? Wer darf sie auslesen und was passiert mit ihnen?

Wer an Bad Ischl denkt, denkt bis heute an noble Sommerfrische. Seit Kaisers Zeiten ist der Ort Anziehungspunkt für die feine Feriengesellschaft: Nicht nur Franz Joseph, auch viele wohlhabende Untertanen haben hier herrliche Villen bezogen: Adel und Adabeis, Industrielle und Künstler - und gerade deshalb haben diese Villen von Bad Ischl bis heute viel zu erzählen.

Dancing Star - Buchpräsentation

Haben Sie sich schon einmal mal gefragt was hinter den Kulissen von "Dancing Stars" passiert - vom Casting bis zur Sendung? Wie werden die Paare zusammengestellt, wer sucht die Musik aus und was steckt hinter der Show? Nach elf Jahren gibt es erstmals ein Buch über die erfolgreiche Tanzshow im ORF, wo auch Geheimnisse über Promis gelüftet werden, die man so noch nie erfahren hat.