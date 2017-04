STÖCKL.

Der Künstler und Fotograf Philipp Schönborn stellt derzeit im Kunsthistorischen Museum Wien aus. Der ältere Bruder von Kardinal Christoph Schönborn greift in seiner Kunst vor allem die Themen Natur und Religion auf, dabei machte er selbst eine lange Reise zum Glauben. 30 Jahre lang war der gelernte Maschinenbauer nicht in der Kirche, ehe er durch eine indische Meisterin eine späte Wandlung erfuhr.



Riem Higazi trägt vielfältige kulturelle Wurzeln in sich. Die gebürtige Ägypterin, die in Toronto und im Waldviertel aufwuchs, machte sich als FM4-Moderatorin einen Namen. Heuer wird sie erstmals die „Amadeus Awards“ moderieren und startet bei „Dancing Stars“ durch. Dabei will sie nicht nur ihr tänzerisches Können unter Beweis stellen, sondern auch ihre Ängste überwinden.



Die Primatologin Signe Preuschoft hat ihr Leben den Menschenaffen verschrieben und leitet auf der südostasiatischen Insel Borneo eine Waldschule für Orang-Utan-Waisen. Dort lernen die traumatisierten Tiere nach dem Tod oder Verlust der Mutter alles, was sie für ihr Leben im Wald brauchen, um danach wieder in die Freiheit entlassen werden zu können.



Internist Siegfried Meryn ist bekannt als ORF-Gesundheitsexperte. In STÖCKL. zeigt sich der Moderator von „Meryns Sprechzimmer“ von einer persönlicheren Seite. Über seinen Antrieb Arzt zu werden, spricht er ebenso wie über das Reisen, seine große Leidenschaft, die ihn bereits nach Ladakh, Kaschmir, Tibet und Alaska führte.