ZIB 2

Mehr als 800 Stellungnahmen zum Schulautonomiepaket liegen bereits vor - was besonders auffällt: Lehrer, Schüler und Direktoren sind sich in der Kritik weitgehend einig. Das Paket bringe vor allem zusätzliche Verwaltung und „fast skurrile“ Weisungsketten. Das eigentliche Ziel, dass Schulen autonomer agieren können, werde klar verfehlt, es formiert sich bereits Widerstand.

Wegen des Verdachts, einen Anschlag geplant zu haben, ist in Bayern ein 28-jähriger Soldat der deutschen Bundeswehr festgenommen worden. Die Ermittler gehen in diesem äußerst ungewöhnlichen Fall von einem fremdenfeindlichen Motiv aus. Der Soldat soll sich als syrischer Flüchtling ausgegeben, unter falschem Namen Asyl beantragt und einen Anschlag geplant haben. Die Spuren des Mannes führen auch nach Österreich - der Verfassungsschutz ist in die Ermittlungen eingebunden.

Ungewöhnlich deutlich hat sich heute Angela Merkel zum Brexit geäußert. Die Briten dürften sich keine Illusionen machen, sie werden keinesfalls dieselben Rechte wie EU-Staaten haben. Doch was genau kommt, ist unklar. Österreicher die in Großbritannien leben – wie etwa der renommierte Forscher und Start-Up-Investor Hermann Hauser – spüren schon jetzt erste Nachteile.

Ägypten vor Papstbesuch

Am Freitag wird Papst Franziskus Ägypten besuchen, auf Einladung der islamischen Al-Azhar-Universität und der koptisch-orthodoxen Kirche. Der Papst reist dabei in ein unruhiges Ägypten. Erst am Palmsonntag gab es zwei Attentate auf eine Kirche im Nildelta und in Alexandria. Doch die spektakulären Attentate bilden nur einen Teil der Realität im Zusammenleben zwischen Muslimen und Christen. Unser Korrespondent Karim El-Gawhary hat den Marienbaum in einem Armenviertel in Kairo besucht, zu dem die Christen pilgern, weil dort laut biblischer Darstellung die Heilige Familie Rast gemacht haben soll. Beschützt wird die christliche Pilgerstätte von den muslimischen Nachbarn.