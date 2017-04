Menschen & Mächte Trotz Verbot nicht tot

Die Dokumentation erinnert an die an die Auslöschung Österreichs im März 1938 und die Gründung des Dokumentationsarchivs des Österreichischen Widerstands und ist eine Analyse der rechtsextremen Szene Österreichs seit 1945, von rechtsradikalen Zeitschriften wie "HALT" oder "SIEG" bis zu "alpen-donau.info" - zwischen den USA, Deutschland und Osteuropa. Im Zeitalter des Cyberspace haben sich Rekrutierung und die Organisation des Demonstrations-Tourismus erfolgreich ins Netz verlagert. Warum üben Revisionismus, Antisemitismus und Rassismus bis heute gerade auch für manche junge Menschen eine so große Faszination aus - nach Jahrzehnten des Verbots?

Eine Dokumentation von Robert Gokl