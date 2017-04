WELTjournal + Europas Rechte - Putins völkische Fans

Russland und die Europäische Rechte arbeiten seit Jahren zunehmend zusammen. Positionen nähern sich an, man nutzt die gleichen Medienkanäle, prominente russische Politiker werten Veranstaltungen der AfD in Deutschland oder des Front National in Frankreich auf. Umgekehrt reisen führende Vertreter etwa der ungarischen Jobbik oder der FPÖ zu hochrangigen Gesprächspartnern nach Moskau.