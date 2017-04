Menschen & Mächte Trotz Verbot nicht tot

Aus „Umvolkung“ „Austausch“, aus Versammlungen in Wirtshaus-Hinterzimmern wurden Internet-Foren und Social-Media-Kampagnen. In den düsteren Winkeln des Internets wuchern auch rechtsradikale Gewaltphantasien und motivieren zu realen Ausschreitungen, im Fall Anders Breivik, dem ersten rechtsradikalen Internet-Terroristen bis hin zum Massenmord.

"Es hätte Tote gegeben, entweder sie oder ich! Ich hatte nichts mehr zu verlieren!"

... erinnert sich Mike an seine Zeit als Skinhead Anfang der 90er Jahre, als er nur mehr mit Schusswaffe aus dem Haus ging, um jederzeit für seinen Kampf gegen Ausländer, Punks oder Polizei gerüstet zu sein. Heute engagiert er sich in der Resozialisation von gefährdeten Jugendlichen und erzählt, wie er zum Neonazi wurde. "Die Fremdenfeindlichkeit ist das verbindende Element der Neonazi-Szene - von gewaltbereiten Skinheads bis hin zu rechtsreaktionären Ideologen!" Thomas Kuban (Deckname) hat mehr als zehn Jahre lang undercover in der Neonazi-Szene recherchiert - auch in Österreich. Sein Befund: "Die Nazi-Szene boomt! Es gibt heute viele Zigtausend Nazis in Europa, die in einer Art geheimer Parallelwelt leben!" Es ist ein bizarrer Nazi-Lifestyle mit Nazi-Musik und Nazi-Mode, der seit den 90er Jahren weltweit über das Internet verbreitet wurde und auch zu einem lukrativen Geschäft wurde. Die aktuelle Fassade einer rechtsextremen Szene, die seit 1945 immer wieder ihr Äußeres, nie aber ihre Ideologie änderte.