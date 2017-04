heute leben

Durch die Sendung f├╝hrt Wolfram Pirchner

Österreich ist ein Land des Handwerks. In Niederösterreich fröhnt ein gebürtiger Salzburger dieser Tradition. Er fertigt echte Kunstwerke aus Naturmaterialien. Christoph Stiegler sendet mit seinen Pfeifen Rauchzeichen aus dem Mostviertel und diesem Ruf folgen die überzeugten Pfeifenraucher von überall.

Juckende, trockene, schuppige Haut kann viele Ursachen haben. Tritt es bei Kindern auf, ist es oft Neurodermitis. Mittlerweile erkrankt jedes 10. Kind an dieser Hauterkrankung, meist schon vor dem 5. Lebensjahr. Aber auch Erwachsene können unter Neurodermitis leiden. Wie man diese Hauterkrankung behandelt besprechen wir heute mit unserer Apothekerin Mag. Sonja Burghard.

Raumgestaltung: Tapeten

Problemzonen gibt es auch in den eigenen vier Wänden. Unsere Wohnraumberaterin Orthilde Sagel hat sich diesmal auf die Suche nach Tapeten gemacht, denn bei kleinen Räumen stößt man schnell an die Grenzen der Möglichkeiten, wenn man sie verändern will. Tapeten können da die Lösung sein, die sich mittlerweile technisch, als auch von den Designs erheblich verbessert haben.