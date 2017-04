Die Barbara Karlich Show Das hätte mir niemand zugetraut

war bis zu seinem 35. Geburtstag als Manager einer großen Firma tätig, bis er sich entschied, ins Kloster zu gehen und sein altes Leben hinter sich zu lassen. "Ich war schon immer gläubig, hatte aber berufsbedingt nicht die Zeit, meinen Glauben so zu leben, wie ich es mir gewünscht hätte." Seine Entscheidung konnten nicht alle verstehen. "Meine Mutter war schockiert, sie hätte sich ein bürgerliches Leben für mich gewünscht. Auch mein damaliger Chef reagierte mit Unverständnis." Dass er sogar Abt werden würde, hatte sich der ehemalige Manager anfangs nicht zugetraut. "So eine verantwortungsvolle und hohe Position ausüben zu dürfen ist eine Ehre. Ich diene gerne Gott und den Menschen."

Sally, 56, Busfahrer aus Salzburg,

kam vor 26 Jahren als Flüchtling von Afrika nach Österreich und weiß aus Erfahrung: "Im Leben wird einem nichts geschenkt. Man muss immer hart an sich arbeiten und darf niemals aufgeben." Sally ist gelernter Elektriker, doch seit neun Jahren ist er als Busfahrer tätig. "Die Fahrgäste waren zu Beginn sehr skeptisch und hatten auch Vorurteile. Die ersten Wochen waren nicht leicht für mich." Mit Charme und Fröhlichkeit konnte er allerdings das Vertrauen seiner Fahrgäste gewinnen. "Ich freue mich, dass ich heute als 'singender Busfahrer' in Salzburg bekannt bin", sagt Sally, der sich auch für bedürftige Kinder in Ghana engagiert, um ihnen eine bessere Zukunft zu ermöglichen.